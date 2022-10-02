Кожевников о заявлении МИД Швеции: «Русофобия чистой воды. Политические игры!»

отреагировал на заявление МИД Швеции.

Министерство рекомендовало хоккеистам не ехать в Россию.

«Политические игры! Русофобия чистой воды. Мы все знали об этом. У нас и не так много шведов в лиге.

Боюсь ли, что в КХЛ останутся только российские хоккеисты? Нет. Будем давать больше времени молодым игрокам. У нас будет сильная лига», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

На данный момент в КХЛ играют шесть шведских хоккеистов: Юхан Маттссон («Автомобилист»), Адам Рейдеборн и Фредрик Клаэссон (оба – ЦСКА), Якоб Лилья («Динамо»), Робин Пресс («Северсталь») и Адам Альмквист («Трактор»).

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев