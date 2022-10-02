Олег Гросс: «Радулов – большой мастер, на котором возраст мало сказывается»

прокомментировал победу «Автомобилиста» в матче с (5:2).

– Многие были уверены, что «Ак Барс», лидер Востока по именам и потенциалу, остановит победное шествие вашего клуба, но этого не произошло, наоборот, Казань крупно уступила – 2:5. Удивлены?

– Это на страницах газет судят по именам и по потенциалу, для нас главный показатель другой – набранные очки. К домашнему матчу с Казанью подошел в роли лидера конференции, поэтому результат вряд ли кого-то удивил.

– Матч с «Ак Барсом» был для Екатеринбурга принципиальным?

– Знаете, сейчас все игры принципиальные. Идет конвейер из матчей, аутсайдеры иногда опаснее лидеров. Особенно осенью.

Но «Ак Барс», безусловно, особый соперник для всех. У Казани качественный состав и скамейка, много сильных хоккеистов. Поэтому наша победа порадовала.

– Один из этих сильных хоккеистов – форвард , которого десятилетие назад вы в роли генерального менеджера «Салавата Юлаева» сенсационно привезли из НХЛ – из «Нэшвилла». Согласитесь, что нынешний, казанский Радулов слабее чемпионского, уфимского?

– Во-первых, Александра привез не я, а хоккейный клуб , можно сказать, весь Башкортостан. Во-вторых, Радулов – большой мастер, на котором возраст мало сказывается.

Немного побеседовали с Александром перед игрой, вспомнили какие-то моменты из прошлого. Как, кстати, пообщались и с главным тренером «Ак Барса» Олегом Знарком, с которым сорок лет назад вместе играли в рижском «Динамо». Интересное было время, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».