«Игроки «Металлурга» – как сытые коты. Должны отрабатывать контракты, в них не написано, что можно дурака валять». Крикунов о старте команды

сравнил игроков с сытыми котами.

Магнитогорцы начали новый Фонбет Чемпионат КХЛ с 3 поражений в 4 матчах при разнице шайб 14:19.

«Конечно, в «Металлурге» есть вопросы к тренеру по защитникам, раз команда столько пропускает и так слабо играет в меньшинстве. Но игроки – как сытые коты, не могут ни бегать, ни обороняться нормально.

Надо бороться в каждом эпизоде, это же регулярный чемпионат, а не товарищеская игра. Пахать, вкалывать, набирать очки.

– опытный и сильный тренер, хоккеисты должны отрабатывать свои контракты, выполнять тренерскую установку. У них же в контрактах не написано, что можно дурака на льду валять.

В Магнитогорске хорошая команда, квалифицированные ребята, все все знают и умеют. Их же не надо, как маленьких, заставлять биться.

Разумеется, нужно единство тренерского штаба, помощники Воробьева должны активно включаться в работу и тщательнее помогать главному тренеру», – сказал заслуженный тренер России.