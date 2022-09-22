Кожевников о «Металлурге»: «Обалденная команда. Оборона у них довольно хорошая, видна работа Воробьева»

оценил выступление «Металлурга».

– «Металлург» выиграл четыре матча подряд на дальневосточном выезде. Можно ли сказать, что команда набрала нужную форму и исправилась за неудачный старт?

– А причем тут неудачный старт, объясните? Почему он неудачный? Да, не получились некоторые игры. Но о неудачном старте можно говорить после 10-15 игр. Сейчас у «Металлурга» все нормально. Команда обалденная.

– Два матча на выезде «Металлург» отыграл на ноль. Говорит ли это о том, что проблемы в обороне были решены?

– А я и не говорил, что у них были проблемы в защите. Оборона у них довольно хорошая. Видна работа Воробьева. У него есть свои требования, под которые игрокам нужно подстраиваться. Так складывается коллектив.

Возможно, они психологически расслабились. В любом случае, работа Воробьева видна.

– Его работа видна еще и в том, что в последнем матче с «Адмиралом» на скамейке был оставлен один из лидеров в лице Николая Голдобина? Воробьев потом объяснил это тем, что игрок пока что не вышел на свой прошлогодний уровень.

– Я не знаю таких вещей. Воробьев – главный тренер команды. Он знает команду, он живет там и знает, что с человеком происходит. От этого и идет вся пертурбация, появляются новые люди. Но я об этом говорю со стороны. Воробьев находится в коллективе и знает, на кого ему надо рассчитывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Металлург» выиграл 5-й матч подряд с общим счетом 13:4