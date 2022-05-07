Воробьев о «Металлурге»: «Финал не удался из-за нашей неопытности. ЦСКА прибавил, нам не хватило ментальной жесткости»

считает, что ЦСКА превзошел за счет опыта.

«Расскажу одну ситуацию из лета 2013 года. Шел разговор с президентом клуба о комплектации команды. Последний вопрос на повестке дня – подписывать или нет. Президент спросил мое мнение, я ответил, что есть категория людей, которые уже выигрывали, знают и умеют это делать.

Таких людей у нас на тот момент было немного, а Данис мог научить ребят и помочь нам победить. С этими словами мы подписали Даниса и пару Кубков выиграли.

ЦСКА был лучше как раз именно в таких игроках, которые прошли Олимпийские игры, чемпионаты мира, Кубки, финалы. Они были более закаленными, не сделали ошибку в последний момент, реализовали свой шанс. К сожалению, мы в финале собрали только опыт, а не . Были близки к этому, как никогда, шесть минут нам не хватило. Армейцы были намного опытнее в ключевых ситуациях.

Как говорит мой старый друг , есть три стадии чемпионата – регулярка, плей-офф и финал. Финал нам не удался из-за нашей неопытности. После четырех с половиной игр у нас пропала лазерная фокусировка.

Не думаю, что 4:0 нас расслабили, но в четвертом матче мы уже все жилы вытянули из себя, сложно было добавить что-то сверху. Дальше ЦСКА оказался сильнее в ментальной опытности.

Для ребят это большой опыт. Знаете, после финала ко мне подходили ребята, их жены, благодарили за сезон и серебро. Говорили: «Мы дальше первого круга никогда не проходили». Но когда титул был так близко, первый круг уже не считается. Очень обидно, что так получилось.

Чувствовал разницу в опыте, между матчами я проводил собрания, рассказывал разные истории про великих игроков и команды, приводил примеры. Но все равно прицел немного сдвинулся.

Я это видел, пытался с этим бороться. Но ЦСКА прибавил, а мы не смогли выйти на этот новый уровень. Ребята отдали абсолютно все, но где-то не хватило ментальной жесткости, которая приходит только с опытом больших игр», – сказал главный тренер магнитогорцев.