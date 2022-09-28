считает, что России надо выходить из ИИХФ.

– В 2023 году сборная России точно не будет участвовать ни в одном соревновании ИИХФ. Дай бог, чтобы в 2024-м разрешили, но никаких гарантий и в этом нет.

– Как-то странно получается. Североамериканская НХЛ явно не против участия россиян в Кубке мира, а ИИХФ, с которой нас связывают многие десятилетия плодотворного сотрудничества, бойкотирует нашу сборную. Почему так?

– НХЛ – отдельная коммерческая организация. Они ИИХФ и всех прочих хоккейных чиновников в гробу видели. Я же, когда все эти отстранения начались, сразу сказал: нам надо выходить из ИИХФ и делать свою профессиональную лигу по подобию НХЛ.

– Но у нас есть такая лига – .

– С одной стороны, это так. А с другой стороны, получается, что мы подчиняемся ИИХФ и живем по правилам международной федерации. Наверное, еще и взносы туда до сих пор платим. Но если у нас под эгидой ИИХФ ни одна сборная не играет – зачем платить? Платим и сидим ждем – разрешат нам чего-то или не разрешат. А если никогда не разрешат?

– Напрашивается вывод – не платить взносы и жить по собственным правилам. Тогда наверняка и ИИХФ сразу забеспокоится?

– Конечно, надо было сразу это сделать. Надо делать лигу, независимую от ИИХФ. Чтоб не было никаких трансферных карт, чтоб не надо было спрашивать разрешения – могут игроки к нам приезжать или не могут. Захотел иностранец выступать за наш клуб – приехал и играет.

А мы всего этого не сделали и теперь сопли жуем – ждем, чего на конгрессе решат. Я заранее уверен, что там нам сейчас навстречу не пойдет никто, – сказал заслуженный тренер России.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года.