поделился мыслями о спортсменах, решивших сменить спортивное гражданство.

– Как относиться к тем, кто решает сменить спортивное гражданство? Они предатели и эгоисты? Или это здравое решение в обход русофобских мер международных федераций? Все равно все будут знать, кто они и откуда они…

– Смотри, в дни сомнений, в дни тягостных раздумий, как известно, ты один мне поддержка и опора, великий и могучий русский язык. Вместе с телеканалом , разумеется.

Я, например, двумя руками за то, чтобы наши хоккеисты играли в Кубке мира. Да, тяжелое решение: без флага, без гимна и так далее… Но, ребята, я и многие миллионы соотечественников – мы хотим смотреть классный хоккей, где действительно будет великолепная команда: у нас лучшие вратари – в пятерке трое наших, блестящие совершенно крайние нападающие! Да, в защите, может быть, уступаем энхаэловцам, понятно, что они там лучше. Тем не менее, борьба будет хорошей.

Рыба ищет где глубже, человек – где лучше. Я не буду считать спортсменов предателями, не буду.

Люди действительно – давайте назовем вещи своими именами – станут менять спортивное гражданство. К этому мы должны быть готовы.

Но для меня они никакие не предатели. Век спортсмена короткий. Нужно понимать. А одновременно – объяснять, рассказывать, проводить соревнования, помогая спорту, чтобы люди чувствовали, что они нужны родной стране. Вот это очень важно.

Но в любом случае полярность мнений: по поводу одного, по поводу другого, а давайте вот «предатели»… Ни в коем случае!

Еще раз хочу сказать: рыба ищет где глубже, человек – где лучше. Если условная Виролайнен, у мужа которой финские корни, и дети ходят в финскую школу, – если она захочет выступить за Финляндию на биатлонном чемпионате, то пусть попробует в конце концов. У каждого свои пути-дороги, – сказал Губерниев в эфире телепередачи «Все на матч!».