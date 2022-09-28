Борис Майоров: «Внутри ИИХФ сохраняется негативное отношение к России. Застрельщиками выступают финны»

Борис Майоров считает, что в ИИХФ сохраняется негативное отношение к России.
– Никаких изменений в отношении сборных России на конгрессе ИИХФ принято не будет. Обстановка остается очень напряженной. Наших представителей на конгресс очно даже не пригласили.
Предложили участвовать в видеоконференции, но насколько я знаю, президент ФХР Владислав Третьяк в ней участвовать не будет. Возможно, в ней примет участие Павел Буре, как наш официальный представитель в ИИХФ.
– ИИХФ настроена по отношению к России враждебно?
– Сейчас в ИИХФ такое руководство, что оно полностью ориентировано на политических лидеров западных государств. Да и внутри самой ИИХФ сохраняется негативное отношение к России. Застрельщиками там выступают финны, которые идут против нас на всех фронтах.
Вот взяли отстранили сборную России от Евротура на два года. И кто объяснит, почему именно на два? А что потом?
Или якобы «в целях безопасности» отменили чемпионаты мира, которые должны были пройти в нашей стране. Тут о чем речь вообще?
Я понимаю, если бы в Европе проводили чемпионат с участием сборной России, можно было бы предполагать какие-то протесты и волнения в обществе. А тут мы дома турнир проводим, на своей территории. Кто тут безопасности может угрожать? – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года.