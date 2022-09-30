Плющев о сборной России: «Мы бы проигнорировали уход в низшие дивизионы. Никуда не уходили, ничего не проигрывали»

прокомментировал решение ИИХФ о сборной России.

В пятницу конгресс Международной федерации хоккея принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Я бы не сказал, что это было ожидаемое решение. Я считаю, что было принято правильное решение.

Мы никуда не уходили, ничего не проигрывали. Мы бы проигнорировали уход в низшие дивизионы. Поэтому ИИХФ приняла положительное решение.

Когда мы сыграем на чемпионате мира? Я не думаю, что члены ИИХФ по многим вопросам принимают самостоятельные решения. Сложно сказать, когда мы вернемся на чемпионат мира», – заявил заслуженный тренер России.