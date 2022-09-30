Валерий Каменский: «Большинство здравомыслящих людей понимают, что без России всемирный хоккей гаснет»

считает, что без сборной России всемирный хоккей гаснет.

В пятницу конгресс Международной федерации хоккея принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

– Если есть разногласия, то отсюда возникают сомнения.

Но большинство здравомыслящих людей понимают, что без России хоккей, всемирный хоккей гаснет. На Россию ходят болельщики из разных стран смотреть. Да и вообще сборная располагается на первых местах в рейтинге.

– Ожидаете ли допуска на ЧМ-2023?

– Ожидаем и верим в это, и работаем над этим: КХЛ, Российская Федерация хоккея и Министерство спорта, поэтому не надо сидеть на месте.

Надо работать, и тогда все получится, – сказал олимпийский чемпион, вице-президент .