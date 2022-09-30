Агент Матвеев об игроках КХЛ и призыве США и Канады покинуть Россию: «Наши клиенты никаких писем не получали»

Агент КХЛ Андрей Матвеев высказался о возможном отъезде своих североамериканских клиентов из лиги.

Ранее посольства США в Москве и МИД Канады обратились к находящимся в России согражданам с рекомендацией им покинуть страну.

«Поговорив с клиентами нашего агентства могу сказать, что наши игроки на данный момент никаких писем не получали. Кэмерон Ли, Колби Уильямс и Маттео Дженнаро ответственно готовятся к предстоящим играм и думают об этом.

Они соблюдают спокойствие и стараются не погружаться в обилие различных новостей. За новостями слежу я, чтобы они не отвлекались от рабочего процесса. Я с ребятами всегда в контакте», – сказал генеральный директор KeySport Agency.

На данный момент в КХЛ выступают 13 американских и 48 канадских хоккеистов. Интересы трех игроков из Канады представляет агентство Андрея Матвеева. Это защитник «Амура» Кэмерон Ли, нападающий «Куньлуня» Маттео Дженнаро и защитник «Адмирала» Колби Уильямс.