Комментатор Шестаков про СКА: «Ротенберг обещал, что команда будет играть в атакующий хоккей, и выполняет это. Победа в Кубке Гагарина выглядит реальной»

Эксперт и комментатор Андрей Шестаков поделился мнением о .

« обещал, что команда будет играть в атакующий хоккей, и выполняет обещание. Многие тренеры на вопрос об атакующем хоккее отвечают уклончиво, начинают рассуждать, что сейчас все хоккеисты должны уметь и атаковать, и обороняться.

За этими словами часто скрывают трусливую игру в откат, желание подстраховаться, боязнь за результат. Армейцы в этом сезоне играют смело, и это не может не нравиться.

Я сам раньше часто говорил, что тревожно, когда команда преждевременно выходит на пик формы. Но в этом сезоне у меня нет такого чувства. Надеюсь, что СКА сможет ровно пройти всю дистанцию, без спадов.

Руководство клуба каждый сезон заявляло о высоких целях. Думаю, что сейчас задача выиграть Кубок Гагарина выглядит реальной», – заявил Шестаков.