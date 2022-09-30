Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бедард – 1-й, Шале – 2-й, Гуляев – 13-й

Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона.
Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард. Второе место занял нападающий «Кометы Брно» Эдуард Шале.
17-летний чех набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах экстралиги.
В топ-32 вошел еще один россиянин – защитник «Авангарда» Михаил Гуляев (13-е место).
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)
3. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)
4. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
5. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
6. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
7. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)
8. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
9. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
10. н Каллум Ричи («Ошава», OHL)
...13. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)