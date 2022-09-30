Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Бедард – 1-й, Шале – 2-й, Гуляев – 13-й

Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона.

Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард. Второе место занял нападающий «Кометы Брно» Эдуард Шале.

17-летний чех набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах экстралиги.

В топ-32 вошел еще один россиянин – защитник «Авангарда» Михаил Гуляев (13-е место).

1. н («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Эдуард Шале ( , Чехия)

3. н ( , )

4. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

5. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

6. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

7. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

8. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

9. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

10. н Каллум Ричи («Ошава», OHL)

...13. з Михаил Гуляев ( , КХЛ)