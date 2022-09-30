Рашевский о покере О′Делла: «Эрик – большой мастер, в топ-3 центрфорвардов лиги. Мог и 6 забить»

Форвард «Динамо» высказался о покере Эрик О′Делла в матче с «Амуром».

– Я всегда кайфую от игры с Эриком. Это большой мастер, который как центрфорвард входит в топ‑3 лиги. O′Делл борется за каждую шайбу, это очень цепкий игрок. Получаю большое удовольствие от игры с ним.

– Вас удивило, что сегодня он забросил аж четыре шайбы?

– Эрик мог забить и пять, и шесть. Моментов очень много было. Эрик молодчик, что реализовал столько своих попыток. Я за него очень рад. Старался сегодня побольше на него играть, чтобы он забил как можно больше.

– А от него пасов в ответ ждали?

– Видел, что Эрик поймал кураж. Пока шайба в ворота летит, надо помогать партнеру забивать.

– Кстати, с четвертым голом вы O′Деллу действительно сильно помогли – выцарапали шайбу у двух соперников и отдали пас в центр.

– Я тогда вообще думал, что у ворота пустые, они же голкипера снимали перед этим. Отдавал пас уже в падении. Эрик мне потом сказал, что тоже думал, что вратаря на месте нет. А голову поднял – видит, голкипер в воротах уже. Пришлось еще и его обыгрывать.

– С чем связываете победы «Динамо» в последних матчах?

– Мы стали играть более дисциплинированно и в своей, и в чужой зоне. Реализовывать моменты тоже все лучше получается с каждым матчем, – сказал Рашевский.

МИД Канады рекомендовал игрокам уехать из КХЛ – легионер «Динамо» ответил на это покером!