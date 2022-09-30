Сушко после покера O′Делла: «В «Динамо» шутят, что кто‑то должен пять забросить в следующей игре»

Форвард высказался о победе над (5:0).

– В прошлом матче вы сделали хет‑трик, теперь у O′Делла покер. Что творится с динамовскими форвардами?

– В команде уже шутят, что в следующей игре кто‑то должен пять забросить. На самом деле главное, что победили и вратаря «сухим» оставили. Голкиперы нас очень сильно выручают. Их надежная игра дает нам большой положительный заряд.

– Сегодня и полевые игроки помогли вратарю, обеспечив преимущество в счете.

– На самом деле, когда мы вели 1:0 и 2:0, у соперника были опасные контратаки, они выходили «1 в 0». И вот тогда вратарь нас подтащил. Когда вратарь спасает, нападающие получают хороший импульс.

– Вы отдали O′Деллу шикарный пас в большинстве. Отрабатывали эту комбинацию?

– Перед каждым матчем мы очень подробно разбираем соперника. Например, «Амур» высоко поднимается при обороне. Поэтому Эрик успевает открыться, когда соперники возвращаются назад и его не видят.

Да, это была наигранная комбинация. И в прошлой игре, когда я забил в большинстве, тоже. Надеюсь, что так и будем продолжать, – сказал Сушко.

МИД Канады рекомендовал игрокам уехать из КХЛ – легионер «Динамо» ответил на это покером!