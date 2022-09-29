Кудашов о 5:0 с «Амуром»: «Игра была опасной для «Динамо» из-за контратак. Покер О’Делла – редчайшая ситуация, но моментов у него всегда много»

Главный тренер подвел итоги матча с (5:0).

– В общем игра получилась – и получилась хорошей, наверное, во всех ипостасях. Но игра все равно была опасной для нас. Когда повели 1:0, 2:0, у соперника были контратаки, и мы могли прозевать их. Но слава богу, что справились и сыграли ровно и сбалансированно, доведя все до победы.

– Почему Уил начинал сезон на краю, но сейчас играет в центре?

– Много, много нюансов. И подбор игроков, и с кем лучше играть, кому с краю, кому в центре. И на него посмотрели, поняли, где ему лучше. Но это не факт, что так будет и дальше. У нас есть разные варианты, разные сочетания, на данный момент решили так.

– Почему когда-то используете семь защитников, а когда-то восемь?

– И на соперника смотрим, и смотрим, кому надо дать передышку. Тут очень много моментов. Тогда Менелла выводили и понимали, что первая игра – нужна подстраховка после долгого перерыва. Не всегда нам нужны 13 нападающих, и это дает преимущество в звеньевых сочетаниях, потому что играют уже целиком звенья, а не тройки и пары защитников. Тут очень много вариантов сыгранности и наигрышей.

В конце концов, продолжает идти формирование команды, продолжаем экспериментировать

Покер О’Делла – редчайшая ситуация, но моментов у него всегда было много. Вы посмотрите, сегодня и у Муранова были моменты на покер, просто не сделал. Вот так скажу.

А у Эрика еще один момент в конце матча был, но не забил. Ожидать покер никогда нельзя, но факт в том, что у него всегда много моментов, – сказал Кудашов.