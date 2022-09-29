Галимов о матче с «Автомобилистом»: «У них хорошее большинство. «Ак Барсу» надо реализовывать свои моменты и меньше удаляться»

поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 29 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Насколько довольны результатом «Зеленого дерби»?

– Поначалу не совсем понимал, что началось «Зеленое дерби», первые минуты были не в игре, а потом втянулись, выиграли 3:0. Забили в большинстве, смогли выстоять в меньшинстве. Думаю, сыграли неплохо.

– С «Автомобилистом» предстоит провести три матча за несколько дней. Как это может отразиться при подготовке?

– Игр много: готовимся, отдыхаем. На самом деле, у всех много матчей в календаре, ни у кого нет преимущества.

– За счет чего можно переиграть «Автомобилист»?

– Надо меньше удаляться, потому что у них хорошее большинство. Как раз и посмотрим, кто лучше справится с игрой в неравных составах. По скоростям обе команды быстрые. Необходимо реализовывать свои моменты, тогда все будет хорошо, – сказал нападающий .