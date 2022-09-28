Вайсфельд о Мерфи: «Если бы не этот идиот с колющим ударом, «Салават» мог бы вытащить игру с «Ак Барсом»

высказался о действиях Райана Мерфи в игре с «Ак Барсом» (0:3).

Во втором периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ Мерфи нанес колющий удар форварду казанцев Станиславу Галиеву. За этот фол хоккеисту «Салавата» был вынесен штраф «5+20».

«Уровень мастерства игроков Казани выше, чем у Уфы. Они вышли, играли хорошо, старались, но не убивались.

Уфа играла очень дисциплинированно первый период, и в принципе они могли бы эту игру вытащить, если бы не этот идиот с колющим ударом. Я на это вообще смотреть не могу, когда 20 человек убиваются, а один просто ставит на колени всех.

Причем там началось с того, что он с кем-то закусился. Как мальчик во дворе, его там раздразнили он взял, [нанес] колющий удар. Ушел ведущий защитник, 5 минут [штрафа], пропустили гол.

Витя Козлов, конечно, политкорректный человек. Все тренеры говорят: «У нас одна команда, мы друг за друга». Какой нахрен друг за друга? За такие вещи я бы просто уничтожал. Я на это вообще смотреть не могу», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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