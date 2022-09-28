Владимир Плющев: «Проблемы «Ак Барса» еще вылезут. Впереди длинный чемпионат»

Владимир Плющев поделился мыслями об игре «Авангарда» и «Ак Барса».

«Я думаю, что она [12-матчевая выездная серия] не совсем удалась «Авангарду». Какие причины? Наверное, надо внутри клуба быть, чтобы разбираться, что там произошло. Но слишком много было не очень уверенных матчей. Естественно, в общем-то и результат…

То, что «Ак Барс» вчера достаточно уверенно обыграл «Салават», говорит о том, что тренерский штаб, наверное, сделал выводы из предыдущих матчей – далеко не выразительных. Ну и, наверное, игроки где-то пересмотрели свое отношение к играм.

Что будет дальше, сложно сказать. Впереди длинный чемпионат, и я думаю, что проблемы «Ак Барса» еще вылезут», – сказал заслуженный тренер России.

«Авангард» проиграл 8 из 12 матчей выездной серии