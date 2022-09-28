Владимир Плющев: «Радулов хочет показать себя игроком, который может все на площадке, вплоть до того, чтобы не считаться с правилами»

Владимир Плющев высказался о том, что судьи слишком многое позволяют .

«Если судьи позволяют ему это делать на площадке – ну что ж, значит, они ему позволяют это делать. Но это видят все: и не только специалисты, но и болельщики. Я думаю, все эти непонятные телодвижения на площадке в отношении игроков, в отношении судей не украшают игру.

Почему они бездействуют в этих моментах, почему они дискутируют с игроком, который даже не носит капитанскую повязку, – тоже непонятно.

Ну а то, что Радулов хочет показать себя игроком, который может все на площадке, вплоть до того, чтобы не считаться с правилами, которые связаны с игрой, с отношением к друг другу…

Еще раз повторю: это судьи должны определять. Разговаривать с игроком, выяснять какие-то отношения, выслушивать хамство… Если вы себя так уважаете, значит, к вам такое и будет отношение», – сказал экс-главный арбитр , заслуженный тренер России.

Судья – Радулову: «Ты че, молодого нашел так разговаривать? Щас две дам и все»