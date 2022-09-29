Крикунов о призыве США и Канады покинуть Россию: «Это же не приказ. Все будет зависеть индивидуально от каждого спортсмена»

высказался о том, что США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

«Они только рекомендовали, это же не приказ. Все будет зависеть индивидуально от каждого спортсмена. Так уже было в прошлом году, но многие продолжили играть.

Когда нам объявили бойкот, я изначально предлагал отказаться от иностранцев и играть своими игроками. Как раз подросла бы своя молодежь. А потом, когда все уляжется, пригласить иностранцев.

Сейчас сложно сказать, как клубы отнесутся к решению игроков. Если, например, игрок покинет клуб, будут ли они его штрафовать? А как ты это сделаешь в нынешних реалиях? Он сел и уехал в Америку и больше никогда не вернется. Мы все равно везде вне закона. Раньше можно было через Международную федерацию хоккея на них надавить, а сейчас даже там мы ничего не выиграем», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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