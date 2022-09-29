Ласьков о призыве Канады покинуть Россию: «Никто никуда не собирается уезжать. Хоккеисты «Металлурга» настроены на ближайшую игру»

Сергей Ласьков высказался о том, что Канада призвала своих граждан уехать из России.

За «Металлург» выступают пять канадцев: вратарь , защитник Коди Керран и нападающие , и .

«Пообщались с хоккеистами, все сказали, что настроены на ближайшую игру.

Агент игроков отметил, что никто никуда не собирается уезжать, все будут продолжать работу», – сказал директор .

В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев