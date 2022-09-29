Ласьков о призыве Канады покинуть Россию: «Никто никуда не собирается уезжать. Хоккеисты «Металлурга» настроены на ближайшую игру»

Теги Металлург Мг КХЛ Эдди Паскуале Политика Брендан Лайпсик Джош Керри Сергей Ласьков Коди Керран Филипп Майе Хоккей

Сергей Ласьков высказался о том, что Канада призвала своих граждан уехать из России.

За «Металлург» выступают пять канадцев: вратарь Эдди Паскуале, защитник Коди Керран и нападающие Джош Керри, Филипп Майе и Брендан Лайпсик.

«Пообщались с хоккеистами, все сказали, что настроены на ближайшую игру.

Агент игроков отметил, что никто никуда не собирается уезжать, все будут продолжать работу», – сказал директор «Металлурга» .

В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев

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