Ласьков о призыве Канады покинуть Россию: «Никто никуда не собирается уезжать. Хоккеисты «Металлурга» настроены на ближайшую игру»

Сергей Ласьков высказался о том, что Канада призвала своих граждан уехать из России.
За «Металлург» выступают пять канадцев: вратарь Эдди Паскуале, защитник Коди Керран и нападающие Джош Керри, Филипп Майе и Брендан Лайпсик.
«Пообщались с хоккеистами, все сказали, что настроены на ближайшую игру.
Агент игроков отметил, что никто никуда не собирается уезжать, все будут продолжать работу», – сказал директор «Металлурга» .
В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев