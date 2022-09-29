Президент Федерации хоккея США о призыве покинуть Россию: «Мы таких рекомендаций не посылали. Свяжемся с нашим правительством»

Федерация хоккея США свяжется с правительством страны по поводу выступления игроков в России.
Об этом сообщил президент организации Майк Тримболи.
Ранее посольство США рекомендовало гражданам страны немедленно покинуть Россию.
«Таких рекомендаций мы не посылали. Мы свяжемся с нашим правительством по поводу подобных рекомендаций», – сказал Тримболи.
В клубах КХЛ, базирующихся в России, сейчас выступают 10 американских игроков – Саша Хмелевски («Салават Юлаев»), Бреннан Менелл («Динамо»), Кенни Агостино («Торпедо»), Джоуи Кин («Спартак»), Ник Эберт («Автомобилист»), Райан Макиннис («Амур»), Алекс Бродхерст, Рид Буше (оба – «Авангард»), Винсент Ловерде, Дойл Сомерби (оба – «Куньлунь»).