Президент Федерации хоккея США о призыве покинуть Россию: «Мы таких рекомендаций не посылали. Свяжемся с нашим правительством»

Федерация хоккея США свяжется с правительством страны по поводу выступления игроков в России.

Об этом сообщил президент организации Майк Тримболи.

Ранее посольство США рекомендовало гражданам страны немедленно покинуть Россию.

«Таких рекомендаций мы не посылали. Мы свяжемся с нашим правительством по поводу подобных рекомендаций», – сказал Тримболи.

В клубах , базирующихся в России, сейчас выступают 10 американских игроков – Саша Хмелевски ( ), Бреннан Менелл ( ), Кенни Агостино («Торпедо»), Джоуи Кин ( ), Ник Эберт («Автомобилист»), Райан Макиннис («Амур»), Алекс Бродхерст, Рид Буше (оба – ), Винсент Ловерде, Дойл Сомерби (оба – «Куньлунь»).