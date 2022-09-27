Чехия готова разрешить въезд российским игрокам НХЛ по ранее выданным шенгенским визам

Чехия готова впустить в страну россиян из по ранее выданным шенгенским визам.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

«По-прежнему верно, что российские игроки не могут получать визы на территории Шенгенской зоны.

Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить, но, учитывая текущие переговоры, в этом вопросе еще могут быть изменения», – приводит слова политика iSport.cz со ссылкой на Чешское информационное агентство.

Ранее заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на матчи между и , которые пройдут в Праге 7 и 8 октября.

В составе «Шаркс» играют российские форварды и Евгений Свечников, за «Предаторс» выступает .

Сообщалось, что НХЛ не ожидает препятствий для участия россиян в матчах в Праге. При этом в случае их возникновения лига готова отказаться от проведения игр в Чехии.