Чехия готова разрешить въезд российским игрокам НХЛ по ранее выданным шенгенским визам

Теги Нэшвилл Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Политика Яков Тренин Андрей Свечников NHL Global Series Хоккей

Чехия готова впустить в страну россиян из НХЛ по ранее выданным шенгенским визам.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

«По-прежнему верно, что российские игроки не могут получать визы на территории Шенгенской зоны.

Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить, но, учитывая текущие переговоры, в этом вопросе еще могут быть изменения», – приводит слова политика iSport.cz со ссылкой на Чешское информационное агентство.

Ранее заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек заявил, что ведомство предупредило НХЛ о возможном запрете на въезд в страну для граждан России на матчи между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом», которые пройдут в Праге 7 и 8 октября.

В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «Предаторс» выступает Яков Тренин.

Сообщалось, что НХЛ не ожидает препятствий для участия россиян в матчах в Праге. При этом в случае их возникновения лига готова отказаться от проведения игр в Чехии. 

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