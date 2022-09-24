Агент Тренина: «Гашек и МИД Чехии для НХЛ вообще не указ. Если будет запрет на участие игроков, матчи не состоятся»

Агент Якова Тренина высказался о возможном запрете Чехии на въезд российских игроков НХЛ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.

– НХЛ скорее отменит матчи, чем не пустит своих игроков, и не важно россияне это или кто-либо еще. У лиги четкая позиция на этот счет. Все визы у игроков давно стоят, сначала они будут выступать в Швейцарии, а потом – в Чехии.

Все эти разговоры – пропаганда, которая не имеет никакого отношения к НХЛ. Ни Чехия, ни другая страна не может не пустить кого-то из игроков. Или матчи просто отменят.

– Яков Тренин говорил, что очень хотел бы сыграть в Европе. Для него эти матчи имеют большое значение?

– Это важно не только для него, но и для всех. Невозможно, чтобы кто-то в команде играл, а кто-то – нет. Это мероприятие НХЛ и никто не может диктовать ей условия. С чего вдруг хоккеисты должны пропускать матчи из-за политических моментов? Там есть профсоюз, который защищает права игроков. Почему хоккеист должен терять деньги за пропуск игр не по своей вине?

– Как вы относитесь к высказываниям , который ополчился на российских хоккеистов?

– Этот человек набирал себе очки, чтобы избираться в руководство Федерации хоккея Чехии. Каждый говорит, что он хочет, но не может диктовать свое мнение. Тем более Гашек – не руководитель федерации, не занимает никакую должность, и для НХЛ он вообще не указ. Как и МИД Чехии. Поэтому если будет запрет на участие игроков, то матчи не состоятся, – сказал .

Тренин о словах Гашека и поездке «Нэшвилла» в Прагу: «Очень хотел сыграть в Чехии, но после таких заявлений не знаю, получится или нет…»