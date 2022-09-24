Агент Тренина: «Гашек и МИД Чехии для НХЛ вообще не указ. Если будет запрет на участие игроков, матчи не состоятся»

Теги Нэшвилл Доминик Гашек Шуми Бабаев НХЛ Политика Яков Тренин NHL Global Series Хоккей

Агент Якова Тренина высказался о возможном запрете Чехии на въезд российских игроков НХЛ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.

– НХЛ скорее отменит матчи, чем не пустит своих игроков, и не важно россияне это или кто-либо еще. У лиги четкая позиция на этот счет. Все визы у игроков давно стоят, сначала они будут выступать в Швейцарии, а потом – в Чехии.

Все эти разговоры – пропаганда, которая не имеет никакого отношения к НХЛ. Ни Чехия, ни другая страна не может не пустить кого-то из игроков. Или матчи просто отменят.

– Яков Тренин говорил, что очень хотел бы сыграть в Европе. Для него эти матчи имеют большое значение?

– Это важно не только для него, но и для всех. Невозможно, чтобы кто-то в команде играл, а кто-то – нет. Это мероприятие НХЛ и никто не может диктовать ей условия. С чего вдруг хоккеисты должны пропускать матчи из-за политических моментов? Там есть профсоюз, который защищает права игроков. Почему хоккеист должен терять деньги за пропуск игр не по своей вине?

– Как вы относитесь к высказываниям Доминика Гашека, который ополчился на российских хоккеистов?

– Этот человек набирал себе очки, чтобы избираться в руководство Федерации хоккея Чехии. Каждый говорит, что он хочет, но не может диктовать свое мнение. Тем более Гашек – не руководитель федерации, не занимает никакую должность, и для НХЛ он вообще не указ. Как и МИД Чехии. Поэтому если будет запрет на участие игроков, то матчи не состоятся, – сказал Шуми Бабаев.

Тренин о словах Гашека и поездке «Нэшвилла» в Прагу: «Очень хотел сыграть в Чехии, но после таких заявлений не знаю, получится или нет…»

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