Воробьев о травме Керри: «Джошу надо, чтобы его два раза унесли и лишь тогда он закончит. Несколько раз спросили, он отвечал: «Я нормально»

дал комментарий после победы над минским со счетом 4:1.

– Большинство у нас забило, меньшинство не пропустило, хорошо сыграл Эдди Паскуале в очередной раз. В этом и была разница.

Ребята отработали, силенок уже не сильно много было. Видно, что «накрыла» нас дальневосточная поездка больше сегодня. Но в принципе рады победе, берем с собой два очка и готовимся дальше.

– еще одну смену все же сыграл, но в итоге полноценно не вернулся. Как там все произошло?

– Джош такой человек, которому надо, чтобы его два раза унесли и лишь тогда он закончит.

Несколько раз спросили его, он отвечал: «Нет, я нормально», но потом посмотрели и после первого отрезка сказали, что хватит. Он согласился со мной и ушел в раздевалку. Будут обследования, сейчас точной информации нет.

– Голдобин вернулся в состав. Вы увидели в его игре то, что хотели?

– Четыре игры он пропустил, так что первая игра – еще рано говорить.

Видно, что он старался, в некоторых моментах был лучше, чем до этого. Пока рано делать выводы. Надо, чтобы он ещё одну игру сыграл и тогда уже будет видно, – заявил главный тренер .