Вудкрофт об игре Емелина: «Думаете, он выглядит неуверенным? В моменте с голом шайба перескочила через клюшку – бывает»

прокомментировал поражение от со счетом 1:4.

– Это был не наш день. Тяжелое начало матча. Не хватало собранности, движения, контроля шайбы. Без этого не обыграешь такие команды, как «Металлург».

Допустили три индивидуальные ошибки, которые реализовал соперник. Надо это исправлять, если хотим побеждать.

– Насколько вы довольны игрой ? Что надо сделать, чтобы он был увереннее?

– Вы думаете, что он выглядит неуверенным?

– Его ошибка привела к первому голу.

– Да, там шайба перескочила через клюшку. Такое бывает. Это не связано с уверенностью или неуверенностью.

После этого момента игрок «Металлурга» убежал один на один с вратарем. И Колосов выручил. Затем было добивание, приведшее к голу. Вот там надо было помогать вратарю, подчищать на пяточке, не дать сыграть на добивании, – сказал главный тренер минского .