Калниньш не общался с Федерацией хоккея Латвии: «У меня вопросов нет, у них тоже нет»

Янис Калниньш прокомментировал ситуацию с переходом в «Амур».
Вчера стало известно, что Федерация хоккея Латвии подаст апелляцию на решение ИИХФ разрешить вратарю играть в КХЛ.
– Есть ощущение, что сейчас камень с плеч упал с одобрением ИИХФ?
– Да нет, я знал, что все будет хорошо, надо подождать немного и все. Там не было вопросов, можно будет играть или нет, был вопрос, когда.
– То есть ты сидел и отсчитывал дни?
– Не было такого (смеется). Просто тренировался с командой, как будет, так будет. Я там ничего не мог сделать.
– Довольно мужественно поступил, что не передумал.
– Не было давления.
– Почему из Швеции решил в Хабаровск перебраться?
– Просто хотел в КХЛ играть. «Амур» предложил контракт и все.
– Только «Амур» контракт предложил?
– Да.
– Были какие-то варианты в Европе?
– Когда подписал, не было, потом какие-то появились. Но я хотел играть в КХЛ.
– Апелляция не напрягает?
– Нет, это все. У меня есть трансфер, могу играть.
– А с федерацией общался своей?
– Нет. У меня вопросов нет, у них вопросов тоже нет для меня, – сказал вратарь «Амура».