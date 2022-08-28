Калниньш не общался с Федерацией хоккея Латвии: «У меня вопросов нет, у них тоже нет»

прокомментировал ситуацию с переходом в «Амур».

Вчера стало известно, что Федерация хоккея Латвии подаст апелляцию на решение ИИХФ разрешить вратарю играть в .

– Есть ощущение, что сейчас камень с плеч упал с одобрением ?

– Да нет, я знал, что все будет хорошо, надо подождать немного и все. Там не было вопросов, можно будет играть или нет, был вопрос, когда.

– То есть ты сидел и отсчитывал дни?

– Не было такого (смеется). Просто тренировался с командой, как будет, так будет. Я там ничего не мог сделать.

– Довольно мужественно поступил, что не передумал.

– Не было давления.

– Почему из Швеции решил в Хабаровск перебраться?

– Просто хотел в КХЛ играть. «Амур» предложил контракт и все.

– Только «Амур» контракт предложил?

– Да.

– Были какие-то варианты в Европе?

– Когда подписал, не было, потом какие-то появились. Но я хотел играть в КХЛ.

– Апелляция не напрягает?

– Нет, это все. У меня есть трансфер, могу играть.

– А с федерацией общался своей?

– Нет. У меня вопросов нет, у них вопросов тоже нет для меня, – сказал вратарь .