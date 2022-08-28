Епанчинцев о Калниньше: «Амур», ФХР и КХЛ делают все правильно. Янис – наш игрок»

высказался о ситуации с переходом .

Вчера стало известно, что ИИХФ одобрила переход вратаря в «Амур».

«С нашей стороны все было сделано грамотно. Нам оставалось только ждать. Янис – наш игрок. Завтра мы увидим его в деле.

Есть ли опасения в связи с решением латвийцев подать апелляцию? Они всегда есть. Наш клуб, Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига делают все правильно.

Янис настроен играть. В ином случае он бы просто не приехал к нам», – сказал главный тренер «Амура».

Федерация хоккея Латвии подаст апелляцию на решение ИИХФ разрешить Калниньшу играть за «Амур»