Ротенберг о помощи семьям мобилизованных: «Это личные средства. Это наша гражданская обязанность»

сообщил, что из личных средств будет помогать семьям мобилизованных из Санкт-Петербурга.

Главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России будет выплачивать 25 семьям по 25 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщила Маргарита Симоньян.

– Сегодня прошла информация, что вы будете участвовать в выплате денег семьям мобилизованных из Петербурга. Можете это прокомментировать?

– Мы стараемся помогать всем максимально, чем можем. Всей командой соберем дополнительные средства. Организаторы решают, какие семьи нуждаются в помощи.

Выбор только за организаторами акции. Они все проверяют. Наша обязанность – помогать всем. Помогаем и будем дальше помогать. Это наша гражданская обязанность.

– Если говорить о помощи семьям мобилизованных – речь идет о личных средствах?

– Да, это личные средства. Каждый вносит свой вклад.

Я тоже вношу свой вклад – помогаю, чем могу. Соберем и командой. Будем делать все возможное, чтобы выделить помощь. Это наша гражданская обязанность, – сказал Ротенберг.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».