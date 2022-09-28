Роман Ротенберг будет выплачивать 25 семьям мобилизованных по 25 тысяч рублей ежемесячно.

Об этом сообщила Маргарита Симоньян.

«Роман Ротенберг, главный тренер СКА Санкт-Петербург, присоединяется к нашему флешмобу и будет выплачивать 25 семьям мобилизованных из Питера по 25 000 рублей ежемесячно.

Обеспеченные люди, присоединяйтесь! О каждом я напишу здесь», – написала главный редактор RT в своем телеграм-канале.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».