Роман Ротенберг будет выплачивать 25 семьям мобилизованных из Питера по 25 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщила Маргарита Симоньян

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Роман Ротенберг будет выплачивать 25 семьям мобилизованных по 25 тысяч рублей ежемесячно.

Об этом сообщила Маргарита Симоньян.

«Роман Ротенберг, главный тренер СКА Санкт-Петербург, присоединяется к нашему флешмобу и будет выплачивать 25 семьям мобилизованных из Питера по 25 000 рублей ежемесячно.

Обеспеченные люди, присоединяйтесь! О каждом я напишу здесь», – написала главный редактор RT в своем телеграм-канале.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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