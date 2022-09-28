Президент «Динамо» об уходе Кошкина с поста гендиректора: «Случились всякие жизненные метаморфозы. У меня по его работе было много критики»

Президент сказал, что критиковал Николая Кошкина, занимавшего пост гендиректора.

Вчера стало известно, что управленец покинул клуб по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности гендиректора «Динамо» стал Владимир Газизов.

«Работали нормально, трудились, отработали только что стратегию, были планы развития клуба. Стратегию утвердили на совете директоров, сейчас вырабатывали уже тактику такой работы. Он готовился, делал, но случились всякие жизненные метаморфозы.

Не могу сказать, что его уход получился внезапным, у меня по его работе было много критических замечаний, которые я высказывал. Он их воспринимал, мы раз в неделю встречались, он высказывал свое мнение, я свои какие-то требования выдвигал. У нас же одна задача – чтобы клуб двигался вперед, чтобы была стратегически выстроенная линия для того, чтобы «Динамо» развивалось.

Газизов уже исполнял обязанности, коллектив клуба нормально настроен. Я сейчас был в клубе, беседовал с его сотрудниками, объявил им о решении совета директоров. У нас есть еще ряд стратегических решений, поэтому мы будем двигаться.

Кто будет гендиректором – решат акционеры, думаю, не раньше чем через 2-3 недели. Все произошло довольно спонтанно, не стоит сейчас кого-то спонтанно назначать, и не исключаем, что могут быть какие-то другие кандидаты, кроме Газизова.

Мы сейчас достаточно плотно работаем с санкт-петербургским «Динамо»: оттуда и игроков берем, заключаем договора, совместно работаем, вырабатываем стратегическую линию. Могут и оттуда представители прийти, не исключаю», – рассказал Виктор Воронин.