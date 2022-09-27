Гендиректор «Динамо» Кошкин покинул клуб по семейным обстоятельствам

Генеральный директор Николай Кошкин покидает клуб по семейным обстоятельствам.

Функции исполняющего обязанности гендиректора возложены на его заместителя Владимира Газизова.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Хоккейный клуб «Динамо» благодарит Николая Александровича за проделанную работу. Принятая советом директоров стратегия развития клуба, включающая в себя все направления деятельности организации, продолжит реализоваться в полном объеме.

Коллектив клуба и команда готовы бороться за самые высокие места в чемпионате , – говорится на сайте «Динамо».