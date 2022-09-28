Президент «Динамо»: «Больше никого приобретать не будем. Будем опираться на динамовский хоккей»

Президент заявил, что клуб завершил селекционную работу в этом сезоне.

Последним приобретением московского клуба стал американский защитник .

Дедлайн на переходы в наступит 27 декабря.

О селекции

«Больше никого мы приобретать не будем. Будем пользоваться нынешним составом, а также нашей молодежкой, командой из Петербурга, опираться на динамовский хоккей».

О победе над СКА

«У нас и прошлая игра [со СКА] была неплохая, где проиграли со счетом 2:3, и там команда играла достаточно хорошо. В этот раз мы рассчитывали, что победим.

Была неплохая тактическая игра, но страдала реализация. Мы обсуждали это дело с Кудашовым, ребята набираются опыта», – сказал Виктор Воронин.