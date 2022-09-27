Экс-гендиректор «Динамо» Кошкин покинул Россию. Отъезд может быть связан с частичной мобилизацией («Р-Спорт»)

Экс-гендиректор «Динамо» Николай Кошкин уехал из России.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 27 сентября, стало известно, что Кошкин покидает клуб по семейным обстоятельствам.

По информации издания, отъезд функционера из России может быть связан с введением частичной мобилизации. Источник также сообщил, что из России уехал директор по маркетингу и коммерции московского клуба Валентин Крючков.

Кошкин был гендиректором с 31 мая. С 2017 по 2021 год он являлся начальником управления маркетинга в Федерации Хоккея России, после чего перешел в футбольный клуб «Локомотив» на должность директора по маркетингу и коммерции.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».