Менелл о переходе в «Динамо»: «Хотел попасть в успешную команду, которая будет бороться за чемпионство»

рассказал, почему решил перейти в «Динамо».

«Летом фокусировался на своих кондициях. Не был уверен, где хочу играть, выжидал. Несколько клубов выходили на связь, но в КХЛ клубы начинают показывать свой интерес сразу после окончания сезона, в апреле-мае, а в НХЛ нельзя вести переговоры до июля – как раз тогда, когда начинаются сборы в КХЛ.

Ближе к августу в НХЛ не было предложений, которые бы меня устроили, а контракт в АХЛ я не хотел. Если я не буду играть в НХЛ, то я хочу играть в КХЛ. Начал общаться с клубами и в итоге выбрал «Динамо».

В КХЛ общался с пятью или шестью клубами. Не всегда это бывает легко, некоторые команды быстро набирают состав, и у них уже нет места. Когда увидел состав , то понял, что у них нет аналогичного защитника, и я могу помочь. Дело не в отсутствии конкуренции, я хотел много играть и сразу приносить пользу.

Хотел попасть в команду, которой я нужен. И которая будет успешной – попадет в плей-офф и будет бороться за чемпионство», – сказал защитник.