Кудашов о критике Сушко: «В телеграмах не сижу. Жаль, сейчас непопулярны газеты на бумаге. Я только в них черпаю информацию»

прокомментировал победу в матче против (4:1).

«Хорошая игра, мне понравилась. Надеюсь, как и вам. Мы играли быстро и жестко, действовали правильно и создавали моменты. Игра была не сухая, а именно содержательная.

Мы находили большое количество возможностей для создания моментов. Конечно, были шероховатости, но без них никуда. Сегодня мы довольны.

Сушко оформил хет-трик после серии критических волн на него в различных каналах? Отвечаю по поводу волн. Я в телеграмах не сижу, нигде не участвую, и не знаю, кто что говорит. Жаль, сейчас спортивные газеты непопулярны на бумаге. Я в них только черпаю информацию, поэтому тут не могу ничего сказать.

Мало пропускаем в сезоне? Боюсь сглазить, но командная работа всех без исключения. Но вратарь, защита, форварды отрабатывают в обороне. Ну и системность», – сказал главный тренер «Динамо».

Сушко забил 3 гола за 10:20. Это самый быстрый хет-трик «Динамо» в КХЛ