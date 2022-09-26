Менелл об отношении болельщиков «Динамо» как к мессии: «Приятно, что они рады. Я приехал помочь забивать, выигрывать титул»

высказался об адаптации в .

– Как вас встретили в команде?

– Я много тренируюсь, готовлюсь сыграть. В раздевалке со всеми общаюсь, ребята очень дружелюбные. Со всеми познакомился, пока что все идет здорово.

– Какие впечатления от игры команды?

– Хорошая, очень дисциплинированная команда. Очень быстрая. Похоже, нас ждет хороший сезон. Думаю, я смогу хорошо вписаться, помочь с большинством, забивать. Знаю, что команда изменилась по сравнению с прошлым годом, стала моложе. Но я доволен тем, что увидел в двух матчах.

– С Алексеем Кудашовым разговаривали?

– Немного поговорили. Он помогает мне подготовиться к игре, объясняет систему, разные детали. Кажется, он хороший человек, и английский у него что надо. Это тоже помогает – на тренировках он объясняет всем на русском, а потом дает краткое резюме на английском.

– Часто говорят, что после перелета новичкам из другой страны требуется около семи-восьми игр, чтобы набрать оптимальные игровые кондиции. На ваш взгляд, сколько времени уйдет у вас?

– У каждого по-разному. Я уже играл в этой лиге, знаю, чего ожидать, это должно помочь. Надеюсь, я наберу оптимальную форму как можно раньше.

– Как готовились к сезону, поддерживали форму без команды?

– Много занимался самостоятельно, работал с тренерами и друзьями. Делал много силовых упражнений, катался, работал над броском и владением клюшкой. Чувствую себя готовым играть на 100%, это точно не станет проблемой.

– Команда прошла сборы, начало сезона, все уже притерлись друг к другу. Насколько тяжело или легко сейчас вписаться в коллектив?

– Коллектив очень дружный, и ребята хорошие, так что чувствую, что уже неплохо вписался. Да, я в команде еще не так долго, надо еще поближе со всеми познакомиться, но все идет хорошо. Атмосфера в раздевалке отличная, приподнятая, все хотят победить. Мы приходим на арену, делаем свою работу, а потом вместе смеемся. Команда умеет работать, а затем расслабляться.

– Вы еще только делаете первые шаги в новом клубе, а многие болельщики вас уже воспринимают как настоящего мессию для команды, особенно в большинстве, ведь это ваш ключевой козырь. Вам нравятся такие ожидания от вашей игры?

– Приятно слышать, что болельщики мне рады, потому что я тоже рад. Уверен в себе и в том, что могу помочь команде. Я за этим сюда и приехал – помочь с большинством, помочь забивать голы, выигрывать матчи и титул. Надеюсь, все получится хорошо. Я в этом уверен.

– В большинстве как раз требуется срочная помощь.

– Да, я смотрел матчи, уже немного понимаю, как команда разыгрывает лишнего. Тут главное привыкнуть к тому, где кто находится, куда отдавать передачу. Иногда просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть и сыграться, – сказал защитник.