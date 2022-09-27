Артем Федоров о Назарове: «Будем знакомиться ближе и делать общее дело. По первым впечатлениям все отлично»

прокомментировал свой обмен в «Сочи» из СКА.

– Для любого хоккеиста обмен обычно становится неожиданностью. Для вас тоже?

– Действительно, все произошло очень быстро. Не было времени долго размышлять. Пришлось собирать вещи и ехать с семьей в Сочи. Вчера прилетели, теперь будем обустраиваться на новом месте. Так что все хорошо.

– Как вы отреагировали на известие об обмене?

– С оптимизмом смотрю в будущее, все, что ни делается, все к лучшему. Так что я рад, семья рада, меня все поддержали. Двигаемся дальше.

– Много знакомых лиц вы встретили в сочинской раздевалке?

– Да, некоторых ребят знал, но их немного. Сейчас буду со всеми знакомиться.

– Как будете искать для себя новую мотивацию, придя из команды, претендующей на кубок, в команду, борющуюся за место в плей-офф?

– Проблем с мотивацией не будет. Я люблю хоккей, люблю играть, поэтому буду стараться помочь своей новой команде как можно чаще побеждать.

– Что знаете о главном тренере «Сочи»?

– Никогда не работал под руководством Андрея Викторовича, будем знакомиться ближе и делать общее дело. Пока по первым впечатлениям все отлично, – сказал нападающий «Сочи».

У СКА особые отношения с «Сочи»: за три года они провели между собой 18 (!) обменов