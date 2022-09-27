Глотов об обмене в СКА: «Пришел на матч «Сочи» с «Амуром», играет гимн, и тут мне звонят, что перехожу. Впопыхах поехал домой, в аэропорт успел к посадке»

рассказал о том, что в спешке добирался до Петербурга после обмена в СКА.

– Как узнали о переходе из ?

– Интересная история. Я недавно болел, лежал с температурой. Выздоровел, два раза потренировался. «Сочи» играл с «Амуром» (25 сентября – прим. Sports.ru), я утром покатался с неиграющими, пришел на матч, поднялся на трибуну.

Играет гимн, и тут мне звонят и говорят, что перехожу: «Когда готов приехать?». Ответил, что готов сразу. Единственное, не знаю, пустят ли в раздевалку, чтобы форму собрать.

Мне перезвонили примерно в 16:50, говорят, что в 19:00 – единственный на сегодня вылет из Сочи в Петербург. Что делать – побежал вниз. Впервые в жизни так собирался – за пять минут все побросал в баул. Он у меня весил килограммов сорок.

Потом впопыхах с женой поехали домой. Закидывал вещи в чемодан, как в кино – все, что можно. Нужное и ненужное. Половину забыл. Поехал в аэропорт, там было очень много народу. Просил, чтобы пропустили.

Прибежал к гейту, и сразу посадка началась. Слава богу, успел. Впервые в жизни такое. Прикольный экспириенс [опыт]! Рад, что успел приехать и даже поспал. Очень соскучился по Ледовому, по болельщикам, – сказал форвард .