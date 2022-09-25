Епанчинцев о 2:1 с «Сочи»: «Аликин держал нас в игре при счете 0:1, потом сумели перестроиться. Заслужили победу»

прокомментировал победу в матче против (2:1 ОТ).

«С нашей стороны было не лучшее начало. Мешали ошибки, ненужные удаления, соперник больше владел инициативой.

Наш вратарь держал нас в игре при счете 0:1. Потом сумели перестроиться, немножко добавили в движении, особенно в третьем периоде, где наша команда показала хороший хоккей. Мы создавали моменты и заслужили победу за счет своей работы.

Ребята попали в адаптацию, где-то пропотели и более-менее заиграли в третьем периоде. Благодарен ребятам, в частности, Евгению Аликину. Победили в овертайме. Нужно держаться.

Вопрос с реализацией решается только на тренировках. Много молодых ребят, первый год в этой лиге. Некоторым такой переход дается не сразу. Работа и тренировки.

У нас хорошая вратарская линия. Дадим поиграть и Аликину, и Калниньшу. Евгений держит нас в игре, это самое главное. Не секрет, что вратарь – это больше 50% успеха.

Оксентюку непросто. Первый год приехал, молодой. В каждой игре есть моменты. Мастерства пока не хватает, старание и желание есть. Нужно пройти через этот период. Играть он умеет, это самое главное. Грецкий на травме, так что ждем», – сказал главный тренер .