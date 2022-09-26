Зухра о победе «Авангарда» в Кубке Гагарина: «Даже не меняла футболку в плей-офф, настолько все были суеверны. Бабушка молилась за победу»

высказалась о работе в «Авангарде» в сезоне-2020/21.

«Я думаю каждый о день о том, как мне повезло перейти в «Авангард», стать медийным лицом – и он сразу взял . Потому что я очень тяжело уходила из , и я сказала: «Вы не возьмете Кубок. Ни на следующий год, ни через».

Я не говорила, но мне даже звонил президент Татарстана, когда мы [«Авангард»] взяли Кубок. И до Кубка. Он мне сказал, что даже корова возвращается пить домой воду. Ну это произошло не напрямую, а через моих друзей. Не было такого, что «позвоню Зухрушке». Просто у нас общие друзья.

Он сказал, что в любом случае нужно возвращаться на родину. А я: «Так я не в Татарстане родилась». Он спросил, почему я болею за соперника. Я ответила – потому что я полгода сидела без зарплаты, и как я могу болеть за тот клуб, который меня оставил в беде в пандемию? Я сказала, что буду болеть за «Авангард», и выиграет «Авангард». Я сказала, что вы своих воспитанников даже не цените – я сказала за всех. Я с ним разговаривала на татарском языке.

У нас была такая сильная боль – на самом деле, там было еще много подводных камней. Я не знала об истории другой ведущей, я не знала о других нюансах. Я очень много хейта терпела со стороны «Ак Барса» в тот сезон – они мемы создавали в инстаграме, грязные заказные статьи обо мне. Поэтому я понимала, что «какой Кубок вам? Вам надо еще помолиться.

Сейчас я еду на матч ЦСКА – «Ак Барс», я теперь одинаково ровно ко всем отношусь, но поддерживать в любом случае буду «Авангард». Некоторым друзьям, которые играют в «Ак Барсе», персонально желаю удачи, но я не являюсь фанатом на сегодняшний день, даже не смотрела пока ни одного матча.

Пока небольшая пауза – пауза, может, на месяц, и два, и полгода, и год. Может, она быстро сократится. Я пока не могу знать планы Бога на меня, но я знаю точно, что победа «Авангарда» – уникальная. Это был первый Кубок Гагарина, в юбилейный сезон, все этого очень ждали, каждый был причастен к этому.

И все были настолько суеверны, что я даже не меняла свои джинсы, футболку на протяжении плей-офф. Я не меняла место в самолете – 8А было классическим местом, где я сижу. Я всегда заказывала в «Кофемании» кофе, воду и определенную еду перед вылетом. Моя бабушка очень сильно молилась за победу «Авангарда», все мои друзья.

Меня с днем рождения не поздравило столько человек, сколько поздравило с Кубком Гагарина. У меня было нереальное количество сообщений в WhatsApp, и все говорили: «Так их! Да! Да!» – сказала бывшая ведущая клубного телевидения .