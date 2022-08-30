Владимир Юрзинов-младший: «Восточная конференция посильнее Западной, там будет более серьезная борьба за восьмерку»

Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о фаворитах сезона-2022/23.

«В Западной конференции выделяются три команды: , СКА и «Локомотив». Все они должны претендовать на Кубок Гагарина, так как у них сильные составы, сами команды опытные и в них вложены определенные финансовые средства. Хотя есть шансы и у , который в этом году неплохо укрепился.

Если говорить о Восточной конференции, то здесь тройка лидеров – , магнитогорский «Металлург» и «Авангард». «Ак Барс» очень сильно пошумел в межсезонье. Приход Шипачева, Войнова и Радулова серьезно повышает шансы «барсов» на победу. «Магнитка» же сумела сохранить свой костяк. У «Металлурга» и вообще очень сильные как российские игроки, так и бригады легионеров.

один, поэтому для всех этих клубов даже проигрыш в финале будет серьезным разочарованием.

Восточная конференция посильнее Западной, там будет более серьезная борьба за восьмерку. Все команды в достаточно равных условиях оказались. Думаю, что три клуба, которые не попадут в плей-офф, могут стать для нас полной неожиданностью.

«Куньлунь» в этом сезоне перешел в Западную конференцию и у него появилась реальная возможность побороться за восьмерку. Последние пять лет «драконы» играли одним и тем же составом, и где-то метла должна и выстрелить. В Восточной конференции у «Куньлуня» шансов бы не было. Для клуба этот переход большой плюс», – сказал заслуженный тренер России.