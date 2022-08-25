Директор «Нефтехимика»: «Шарипзянов и Якупов привезли Кубок Гагарина в Нижнекамск. После такого наглядного примера набор в школу увеличился в два раза!»

Директор «Нефтехимик» рассказал, что помогло увеличить набор детей в хоккейную школу команды.

– Конкретно в Татарстане – более популярная команда, чем «Нефтехимик». Большинство мальчишек, наверное, мечтает играть в Казани?

– С этим можно поспорить. Для самой Казани это, конечно, верно. Но в Набережных Челнах, Елабуге и других близких к нам городах, не говоря уж о Нижнекамске, всё-таки больше болеют за «Нефтехимик».

В прошлом случалось, что 14-15-летних ребят вербовали в Казань, или они сами уезжали, но опыт подсказывает, что у нас самая хорошая дорожка и самый короткий путь из детского, юношеского и молодежного хоккея в первую команду, так что в последнее время этот поток практически прекратился; например в прошлом году у нас один игрок уехал в Казань, а этом году вообще никто не ушел.

Конечно, в Казани – да даже и в Альметьевске – условия лучше. Но у нас гораздо реальнее зацепиться за шанс; быть может, не обладая выдающимся дарованием, пробить себе дорогу в молодежную или основную команду за счет труда, настойчивости и прилежного отношения к делу.

Расскажу такую историю. В прошлом году наши воспитанники Дамир Шарипзянов и выиграли Кубок Гагарина. Да, это был не наш триумф, а , но мы посчитали своим долгом организовать приезд Дамира и Наиля с кубком в Нижнекамск, и они с удовольствием откликнулись.

Это было огромное событие и шоу для всего города, но в первую очередь мы сделали это для школы. Пришли ребята всех возрастов, все обменялись с чемпионами рукопожатием, сфотографировались, и нужно было видеть глаза этих мальчишек, полные счастья, от того, что хоккейная звезда снизошла с неба и находится здесь рядом с ними.

У нас небольшой город, и мы не избалованы такими мероприятиями, поэтому очень ими дорожим. И мы пока не выигрывали , и не можем им гордиться.

Но можем гордиться, что выиграли наши воспитанники, которые получили хороший старт здесь, в Нижнекамске, и выросли в мировых звезд.

Так вот. После такого наглядного примера, каких успехов можно добиться, набор в школу увеличился в два раза! – сказал Игорь Ларионов.