Фисенко о словах Крылова про «условного Фисенко»: «Те события и высказывания в голове не сидят. Сейчас уже новые цели и задачи с «Металлургом»

вспомнил о словах руководителя «Авангарда» Александра Крылова.

– Два года назад вы были близки к возвращению из в «Авангард», но этот переход сорвался, и из уст Александра Крылова родился популярный тогда мем про «условного Фисенко». С тех пор есть мотивация что-то доказать своему бывшему боссу?

– У меня есть просто желание выиграть Кубок Гагарина. Тем более, когда едешь в «Магнитку», в первую очередь думаешь об этом. Слишком большой клуб, чтобы не думать о трофее. А то, что произошло тогда с «Авангардом», было давно уже. Те события и высказывания в голове не сидят. Сейчас уже новые цели, новые задачи с «Металлургом». И я просто рад, что команда из моего города каждый год претендует на Кубок. Здорово, что и у меня теперь есть шанс вместе с ней побороться.

– При этом спустя месяц после того высказывания вы сделали в соцсетях шутливый пост, выложив фото торта с надписью «Условный Фисенко», который вам друзья подарили на 30-летие.

– Тогда просто пандемия была. И я решил немножко посидеть в соцсетях, не более того. Поэтому и выложили. Сейчас не факт, что повторил бы это. Может быть, сделал бы, будь это смешно и будь в этом смысл. Если самому бы понравилось, то я не против вещей, которые могут повеселить людей.

– Когда в прошлом году вы за «Ак Барс» играли в финале конференции против , тоже не было желания доказать что-то Крылову? Вы ведь совсем чуть-чуть не смогли обыграть свой бывший клуб, который в итоге взял тогда .

– Это все уходит на второй план. И тогда уже ушло. Просто думаешь, как обыграть команду, которая мешает тебе выйти в финал. О каких-то личных вещах не думаешь. Тогда получилась интересная серия, все семь игр были достаточно равные.

Вроде и моменты мы имели, но, видимо, «Авангард» приложил больше усилий для конечной победы, плюс удача была на его стороне, – сказал форвард .