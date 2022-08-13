Зухра о женах хоккеистов: «Сталкивалась с клеветой и даже рукоприкладством с их стороны. Всех знаю и верю в бумеранг»

Теги Ак Барс Авангард светская хроника драки КХЛ девушки и спорт Зухра Уразбахтина Хоккей

Зухра Уразбахтина призналась, что сталкивалась с рукоприкладством со стороны жен хоккеистов. 

Подписчики в социальных сетях поинтересовались у экс-ведущей клубного ТВ «Ак Барса» и «Авангарда», тяжело ли ей было работать с женами хоккеистов.

«Разные все. Большинство я не знаю, не знакома. Сталкивалась с клеветой и даже рукоприкладством с их стороны. Но потом кто-то извинялся, кто-то заказные статьи отправлял. Всех знаю в лицо и верю в бумеранг. А потом наблюдаю за этим бумерангом.

Зачастую это жены, чьих мужей не знаю лично. Кто работает, у кого есть своя жизнь, своя семья (дети, быт), такой херней страдать не будут.

Есть и адекватные. Я с кем-то дружу, а большинство, повторюсь, не знаю. У меня нет цели знакомиться и войти в круг доверия. У меня свои друзья есть», – ответила Уразбахтина. 

Красотка-ведущая ушла из «Авангарда». Она сменила уже два клуба КХЛ и успела поработать в сборной

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