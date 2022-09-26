Дэррил Саттер не считает гол своего сына Бретта особенным моментом: «Мы делаем это уже 50 лет»

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер высказался о голе, который забил его сын.
«Флэймс» обыграли «Ванкувер» в выставочном матче со счетом 4:0. Четвертый гол забил Бретт Саттер на 60-й минуте.
Отец игрока заявил, что не считает этот момент особенным: «Он и раньше забивал здесь… Мы делаем это уже 50 лет, все мы, так какая разница? Может быть, даже больше», – сказал Дэрилл Саттер после матча.
6 братьев Саттер были хоккеистами. Сыновья Дэррила и Брента – Бретт и Брэндон – также занялись этим видом спорта.