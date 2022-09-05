Василевский – лучший вратарь НХЛ сейчас, Шестеркин – 2-й, Сорокин – 5-й (NHL Network)

Три россиянина попали в список лучших вратарей .

NHL Network опубликовал рейтинг из 10 лучших голкиперов в лиге на данный момент.

Андрей Василевский занял первое место, – второе, – пятое.

1. ( );

2. Игорь Шестеркин ( );

3. Юусе Сарос ( );

4. Якоб Маркстрем ( );

5. Илья Сорокин ( );

6. Тэтчер Демко ( );

7. ( );

8. Фредерик Андерсен ( );

9. Джейк Эттинджер ( );

10. Марк-Андре Флери ( ).