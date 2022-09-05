Василевский – лучший вратарь НХЛ сейчас, Шестеркин – 2-й, Сорокин – 5-й (NHL Network)

Три россиянина попали в список лучших вратарей НХЛ.
NHL Network опубликовал рейтинг из 10 лучших голкиперов в лиге на данный момент.
Андрей Василевский занял первое место, Игорь Шестеркин – второе, Илья Сорокин – пятое.
1. Андрей Василевский («Тампа»);
2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);
3. Юусе Сарос («Нэшвилл»);
4. Якоб Маркстрем («Калгари»);
5. Илья Сорокин («Айлендерс»);
6. Тэтчер Демко («Ванкувер»);
7. Коннор Хеллибак («Виннипег»);
8. Фредерик Андерсен («Каролина»);
9. Джейк Эттинджер («Даллас»);
10. Марк-Андре Флери («Миннесота»).