Василевский – лучший вратарь НХЛ сейчас, Шестеркин – 2-й, Сорокин – 5-й (NHL Network)

Теги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Каролина Нэшвилл Ванкувер Миннесота Калгари Даллас Марк-Андре Флери НХЛ Якоб Маркстрем Фредерик Андерсен Андрей Василевский Виннипег Илья Сорокин Игорь Шестеркин Юусе Сарос Тэтчер Демко Коннор Хеллибак Джейк Эттинджер Хоккей

Три россиянина попали в список лучших вратарей НХЛ.

NHL Network опубликовал рейтинг из 10 лучших голкиперов в лиге на данный момент.

Андрей Василевский занял первое место, Игорь Шестеркин – второе, Илья Сорокин – пятое.

1. Андрей Василевский («Тампа»);

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»);

3. Юусе Сарос («Нэшвилл»);

4. Якоб Маркстрем («Калгари»);

5. Илья Сорокин («Айлендерс»);

6. Тэтчер Демко («Ванкувер»);

7. Коннор Хеллибак («Виннипег»);

8. Фредерик Андерсен («Каролина»);

9. Джейк Эттинджер («Даллас»);

10. Марк-Андре Флери («Миннесота»).

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