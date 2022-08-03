Маккиннон, Пастрняк, Патрик Кэйн, Тарасенко и Варламов – среди главных потенциальных свободных агентов 2023 года (The Score)

Владимир Тарасенко и Семен Варламов вошли в список главных свободных агентов 2023 года.

Его составил портал The Score.

Все перечисленные игроки могут не выйти на рынок неограниченно свободных агентов, если до этого подпишут новые контракты со своими нынешними клубами.

Всего в список вошли 19 игроков.

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина», кэпхит по текущему контракту – 4,5 млн долларов), Семен Варламов («Айлендерс», 5 млн), Джонатан Куик («Лос-Анджелес», 5,8 млн), Тристан Джерри («Питтсбург», 3,5 млн).

Защитники: Мэтт Дамба («Миннесота»), Джон Клингберг («Анахайм», 7 млн долларов), Брайан Думулин («Питтсбург»), Дэмон Сиверсон («Нью-Джерси»), Скотт Мэйфилд ( ).

Нападающие: Нэтан Маккиннон ( , 6,3 млн), Давид Пастрняк ( , 6,67 млн), Дилан Ларкин ( , 6,1 млн), Джонатан Тэйвс ( , 10,5 млн), Патрик Кэйн («Чикаго», 10,5 млн), Джей Ти Миллер («Ванкувер», 5,25 млн), Бо Хорват («Ванкувер», 5,5 млн), Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 7,5 млн), Райан О’Райлли («Сент-Луис», 7,5 млн), Джонатан Юбердо («Калгари», 5,9 млн).