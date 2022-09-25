Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» и «Коламбус» сыграют двумя составами, «Вашингтон» против «Баффало»

Клубы НХЛ проведут очередные выставочные матчи.
«Колорадо», «Питтсбург» и «Коламбус», а также «Ванкувер» и «Калгари» сыграют двумя составами.
НХЛ
Выставочные матчи
«Питтсбург» – «Коламбус» – 20:00
«Вашингтон» – «Баффало» – 21:00
«Миннесота» – «Колорадо» – 23:00
«Аризона» – «Анахайм» – 00:00
«Эдмонтон» – «Виннипег» – 01:00
«Ванкувер» – «Калгари» – 02:00
«Коламбус» – «Питтсбург» – 02:00
«Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес» – 02:00
«Калгари» – «Ванкувер» – 03:00
«Колорадо» – «Вегас» – 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.