Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» и «Коламбус» сыграют двумя составами, «Вашингтон» против «Баффало»

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Клубы НХЛ проведут очередные выставочные матчи. 

«Колорадо», «Питтсбург» и «Коламбус», а также «Ванкувер» и «Калгари» сыграют двумя составами. 

НХЛ

Выставочные матчи

«Питтсбург» – «Коламбус» – 20:00

«Вашингтон» – «Баффало» – 21:00

«Миннесота» – «Колорадо» – 23:00

«Аризона» – «Анахайм» – 00:00

«Эдмонтон» – «Виннипег» – 01:00

«Ванкувер» – «Калгари» – 02:00

«Коламбус» – «Питтсбург» – 02:00

«Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес» – 02:00

«Калгари» – «Ванкувер» – 03:00

«Колорадо» – «Вегас» – 04:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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