Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» и «Коламбус» сыграют двумя составами, «Вашингтон» против «Баффало»

Клубы НХЛ проведут очередные выставочные матчи.

, «Питтсбург» и «Коламбус», а также «Ванкувер» и «Калгари» сыграют двумя составами.

НХЛ

Выставочные матчи

«Питтсбург» – «Коламбус» – 20:00

– «Баффало» – 21:00

– «Колорадо» – 23:00

«Аризона» – «Анахайм» – 00:00

«Эдмонтон» – «Виннипег» – 01:00

«Ванкувер» – «Калгари» – 02:00

«Коламбус» – – 02:00

– «Лос-Анджелес» – 02:00

«Калгари» – «Ванкувер» – 03:00

«Колорадо» – «Вегас» – 04:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.